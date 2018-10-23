Бывший замглавы «Форума» может стать вице-губернатором Петербурга
Новый петербургский глава Александр Беглов решил серьезно заняться одной из проблемных сфер северной столицы, а именно управление государственным имуществом.
Тем не менее на место старого куратора может прийти туманная фигура – бывший заместитель генерального директора скандально известного холдинга «Форум» Наталья Гордеева.
Как сообщает газета «Новые известия», сфера имущества Петербурга не всегда демонстрировала столь отрицательные показатели. До 2015 года она приносила в бюджет весомые денежные поступления и была членом авангарда общефедеральной системы имущественных отношений. Тем не менее после реформы вице-губернатора Михаила Мокрецова, когда комитет управления государственным имуществом (КУГИ) совместили с комитетом по земельным ресурсам и землепользованию, районные филиалы были устранены, начался упадок. По причине размывания полномочий задолженность по аренде сильно увеличилась, а система имущественного управления, свою очередь, скатилась до состояния начала 90-х.
Вопрос о необходимости смены куратора имущественных вопросов уже не раз поднимался в кулуарах администрации северной столицы. По мнению граждан, бывший глава администрации Адмиралтейского района Петербурга Наталья Гордеева наиболее явный кандидат. В ее послужном списке, кроме службы в «Сбербанке» на значимых должностях, есть также и опыт в управлении имуществом и в КУГИ.
Тем не менее, больше всего интересует ее сотрудничество с небезызвестным «Форумом». Организация занимается освоением государственных заказов и стала известна благодаря двум масштабным скандалам. Один из них был арест непосредственного начальника Гордеевой и главы «Форума» Дмитрия Михальченко, также известного в народе как «Губернатор 24 часа». Поводом к скандалу послужил ввоз партии спиртных напитков, общая стоимость которых оценивалась в 600 тысяч евро, под видом строительного герметика. Попытки Михальченко оправдаться в данной ситуации привели к снятию с занимаемых постов глав ФСО,ФМС и ФТС.
Гордеева на тот момент курировала задание министерства энергетики по проведению энергомоста в Крым. Согласно имеющейся информации, этот скандал не был оглашен, чтобы не смешивать крупный политический проект с уголовным делом. Примечательно, что и сама Гордеева решила уйти из скандального холдинга и выехать из России на полгода.
Негативный шлейф от такого сотрудничества еще долго будет преследовать Гордееву, хотя винить подчинённого за дело ее бывшего руководства тоже не стоит. Тем не менее школа управления Михальченко явно не станет лучшей рекомендацией для руководителя сферы государственного имущества.