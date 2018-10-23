Бывший замглавы «Форума» может стать вице-губернатором Петербурга

Тем не менее на место старого куратора может прийти туманная фигура – бывший заместитель генерального директора скандально известного холдинга «Форум» Наталья Гордеева.

Как сообщает газета «Новые известия», сфера имущества Петербурга не всегда демонстрировала столь отрицательные показатели. До 2015 года она приносила в бюджет весомые денежные поступления и была членом авангарда общефедеральной системы имущественных отношений. Тем не менее после реформы вице-губернатора Михаила Мокрецова, когда комитет управления государственным имуществом (КУГИ) совместили с комитетом по земельным ресурсам и землепользованию, районные филиалы были устранены, начался упадок. По причине размывания полномочий задолженность по аренде сильно увеличилась, а система имущественного управления, свою очередь, скатилась до состояния начала 90-х.

Вопрос о необходимости смены куратора имущественных вопросов уже не раз поднимался в кулуарах администрации северной столицы. По мнению граждан, бывший глава администрации Адмиралтейского района Петербурга Наталья Гордеева наиболее явный кандидат. В ее послужном списке, кроме службы в «Сбербанке» на значимых должностях, есть также и опыт в управлении имуществом и в КУГИ.

Тем не менее, больше всего интересует ее сотрудничество с небезызвестным «Форумом». Организация занимается освоением государственных заказов и стала известна благодаря двум масштабным скандалам. Один из них был арест непосредственного начальника Гордеевой и главы «Форума» Дмитрия Михальченко, также известного в народе как «Губернатор 24 часа». Поводом к скандалу послужил ввоз партии спиртных напитков, общая стоимость которых оценивалась в 600 тысяч евро, под видом строительного герметика. Попытки Михальченко оправдаться в данной ситуации привели к снятию с занимаемых постов глав ФСО,ФМС и ФТС.

Гордеева на тот момент курировала задание министерства энергетики по проведению энергомоста в Крым. Согласно имеющейся информации, этот скандал не был оглашен, чтобы не смешивать крупный политический проект с уголовным делом. Примечательно, что и сама Гордеева решила уйти из скандального холдинга и выехать из России на полгода.