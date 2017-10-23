Житель Башкирии поразил телезрителей страны мнемоническими способностями

21-летний житель Стерлитамака Илья Антонов прошел в финал телешоу «Удивительные люди», на телеканале "Россия-1".

Вчера, 22 октября, в телеэфир вышел очередной выпуск программы «Удивительные люди», в котором вся страна наблюдала за уникальными способностями молодого жителя башкирского города Стерлитамак Ильи Антонова. Эта способность называется мнемоника, а люди, которые ею владеют – мнемонистами.

Молодой человек сообщил, что он помнит 23 тысячи цифр после запятой числа «Пи» и даже предложил устроить баттл с участником предыдущего сезона телешоу, который владел знанием 10 тысяч цифр после запятой числа «Пи».

Илья Антонов под прицелом телекамер сначала безошибочно назвал 20 цифр после 10-тысячного знака после запятой числа «Пи». Затем он перечислил 20 цифр в обратном порядке, начиная с 23-тысячного знака. После этого он изумил аудиторию знанием о том, что в ряду 23 тысяч два раза встречается комбинация цифр 1706 и ни разу – комбинация 1948.

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Илья рассказал, что ему удается запомнить такое немыслимое количество цифр при помощи погружения в трехмерные миры. В итоге молодой стерлитамаковец вышел в финал телепроекта