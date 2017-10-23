В Башкирии два гектара земли вернули муниципалитету Уфимского района

Арендатор земельного участка создавал видимость строительства производственной базы и склада.

Уфимский районный суд по иску прокурора района расторг договор аренды земельного участка площадью более 2 га между муниципалитетом и физическим лицом, сообщили в прокуратуре Башкирии. Земельный участок находится рядом с деревней Вавилово.

В ходе проверки было установлено, что в 2012 году компания ООО «Башагроресурс» переуступило свои права физическому лицу. Предприниматель, чтобы продлить договор аренды в обход процедуры торгов, создал видимость строительства производственной базы и склада. Для этого он разместил на данной земле несколько бетонных блоков, которые не могли служить фундаментом здания.

- Несмотря на это, кадастровый инженер внес в технический план ложные сведения о возведении капитальных построек общей площадью свыше 1,2 тыс кв.м. Впоследствии несуществующие объекты незавершенного строительства за день до окончания срока аренды были зарегистрированы в собственность арендатора, - отмечается в сообщении прокуратуры.

В прошлом году на основании данных документов администрация продлила договор аренды.