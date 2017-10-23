Фото: FB.ru
В Австралии скончался один из экс-участников AC/DC Джордж Янг
Сегодня, 16:46Общество
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В Австралии на 71-м году жизни умер известный музыкант и продюсер, а также основатель группы AC/DC Джордж Янг.
Как пишет издание Dni.ru, об этом сообщается на официальной странице группы в соцсети Facebook.
В тексте сообщения говорится, что, по мнению коллег Янга, нельзя найти более профессионального продюсера, наставника, композитора и музыканта.
О причинах смерти не сообщается.
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