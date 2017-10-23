В Австралии скончался один из экс-участников AC/DC Джордж Янг

В Австралии на 71-м году жизни умер известный музыкант и продюсер, а также основатель группы AC/DC Джордж Янг.

Как пишет издание Dni.ru, об этом сообщается на официальной странице группы в соцсети Facebook.

В тексте сообщения говорится, что, по мнению коллег Янга, нельзя найти более профессионального продюсера, наставника, композитора и музыканта.