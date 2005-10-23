Женщины-предпринимательницы ищут лучшую в своих рядах

Ассоциацией женщин-предпринимателей России объявлен очередной конкурс "Женщина — директор года". Региональный этап этого конкурса будет проведен в рамках "Недели малого бизнеса" и пройдет в Республике Башкортостан с 26 по 29 ноября 2003 года.Конкурс проводится под патронажем Совфеда. Организаторами республиканского этапа конкурса "Женщина — директор года" являются Министерство промышленности РБ, Ассоциация организаций предпринимательства Башкортостана, Ассоциация женщин-предпринимателей РБ, Фонд развития и поддержки малого предпринимательства республики.