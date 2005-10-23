Женщины-предпринимательницы ищут лучшую в своих рядах
24 октября 2005, 00:08Общество
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Несмотря на то, что мы живем в обществе мужского превосходства, есть «женщины в русских селеньях», которые на руководящем поприще добиваются куда больших высот, чем мужчины.В прошлом году в региональном этапе всероссийского конкурса «Женщина — директор года» приняли участие 16 женщин-руководителей из Башкирии, 14 башкирских дам представляли республику в Москве и удостоены наград в различных номинациях. А победительницами стали около тридцати женщин-руководителей субъектов малого предпринимательства и представителей общественных объединений РБ.
Ассоциацией женщин-предпринимателей России объявлен очередной конкурс "Женщина — директор года". Региональный этап этого конкурса будет проведен в рамках "Недели малого бизнеса" и пройдет в Республике Башкортостан с 26 по 29 ноября 2003 года.Конкурс проводится под патронажем Совфеда. Организаторами республиканского этапа конкурса "Женщина — директор года" являются Министерство промышленности РБ, Ассоциация организаций предпринимательства Башкортостана, Ассоциация женщин-предпринимателей РБ, Фонд развития и поддержки малого предпринимательства республики.
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