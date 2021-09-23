В Башкирии планируется сход граждан по поводу оптимизации больницы в Учалах

Уведомление о проведении публичного мероприятия на имя главы администрации Учалинского района Руслана Гилязетдинова появилось в распоряжении редакции Mkset. Публичное мероприятие значится в документе как сход граждан.
Помимо самого факта уведомления документ содержит и четко прописанные цели собрания. Среди них отмена оптимизации ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ города Учалы, отмена перевода отделения роддома и отделения экстренной инсультной терапии в Белорецк. Также граждане на сходе планируют требовать и отмены перевода в Белорецк лаборатории, морга и скорой помощи.
Указано в документе и еще одно требование, не связанное с локацией медицинских учреждений. Оно касается перевода младшего медперсонала в уборщицы. Перевод будут требовать отменить, и вернуть в больницы и уборщиц и младший медицинский персонал. Среди целей схода граждан также указано улучшение трудовых прав сотрудников отделения скорой медицинской помощи.
Авторы заявления требуют проведения пресс-конференции с жителями Учалов. Остальные цели, указанные в уведомлении, до боли знакомы всем медикам, среди них и возвращение специалистов в Учалы, зарплаты, которые по мнению авторов так и не соответствуют «майским указам» Путина, также граждане намерены выступить против нарушения трудового законодательства и прав пациентов.
Mkset будет пристально следить за развитием событий, ведь накануне по Башкирии вступил в силу ряд новых ограничений, вызванных усугублением ситуации с пандемией коронавируса. В 12 районах Башкирии старшее и среднее звено школ, исключая выпускные классы, перешло на дистанционное обучение, новые ограничения введены в учреждениях культуры, также введен запрет на посещение зрителями спортивных матчей в закрытых помещениях. Получится ли провести сход граждан при таких вводных данных – неизвестно.
Важно напомнить предысторию с ситуацией в Учалах. Жители республики в сентябре создали петицию и опубликовали её на сайте «Голос РБ». Требование – вернуть учалинскому народу доступную бесплатную медицину. Авторы документа крайне недовольны объединением двух районных служб скорой помощи, Белорецкой и Учалинской, по их мнению это уже существенно сказалось на качестве медицинской помощи.
Петиция или какой-то другой фактор – неизвестно что побудило территориальное управление Росздравнадзора провести проверку качества, а также доступность и своевременность оказания медицинской помощи в Учалах, отметим и то, что провести проверку поручил федеральный министр здравоохранения Мурашко.