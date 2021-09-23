Ученые сообщили россиянам о возникновении нового ледникового периода

Ученые сообщили россиянам о возникновении нового ледникового периода
Ученые сообщили россиянам о возникновении нового ледникового периода
Сегодня, 11:18ОбществоФото: pixabay.com
Специалист ФИЦ ПНЦБИ РАН Алексей Карнаухов сообщил, что из-за ослабления Гольфстрима возможно начало ледникового периода.

По информации iz.ru, он заявил, что существует вероятность наступления ледникового периода в европейской части России из-за изменения течений в Северной части Атлантического океана.

Эксперты заявил, что в последнее время замечены две тенденции: одна из связана с глобальным потеплением, вторая - с постепенным ослаблением Гольфстрима. Карнаухов считает, что вторая проблема может привести к изменениям климатических норм в европейской России. А именно в стране произойдет понижение температуры на 10-20 градусов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы