Школьникам Башкирии стала доступна подписка на школьные учебники

МТС подготовила к началу учебного года специальное предложение для школьников и их родителей — бесплатную подписку на школьные учебники для новых пользователей "Нетариф Junior". В рамках специального предложения при подключении "Нетариф Junior" с 17 августа до 31 октября 2021 года новые пользователи получают бесплатную подписку «Школа. Нетариф Junior», которая предоставляет годовой доступ на комплект учебников для любого класса на выбор.
«Советую подключить Нетариф Junior. На дистанте – самое то, потому что там есть бесплатный годовой доступ к библиотекам и учебникам. В базе – самые популярные издания, от классической математики до искусствоведения. Воспользоваться учебниками можно даже в офлайне. Теперь электронные учебники всегда будут под рукой», — написал в своем микроблоге Егор Фисюк.
Подключить "Нетариф Junior" можно на странице сайта mts.ru/junior или в приложении "Мой МТС". Чтобы активировать подписку на учебники, необходимо после подключения перейти по ссылке в SMS. Подписку «Школа. Нетариф Junior» также можно активировать в приложении "Мой МТС" в разделе "Услуги – Доступные – Школа", выбрав нужный класс. Пользоваться учебниками можно со смартфона или планшета в приложении "МТС Библиотека" версии 4.1.
Первые 100 тысяч клиентов, кто подключается на "Нетариф Junior" в салонах МТС (АО РТК) или приобретают готовый комплект с SIM-картой в интернет-магазине МТС на shop.mts.ru с 17 августа до 31 октября 2021 года, получат в подарок тату-наклейки с героями мультфильмов «Ми-ми-мишки» или «Сказочный патруль». Подробная информация доступна по ссылке junior.mts.ru/school.