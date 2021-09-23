С 2022 года ряд российских пособий и выплат будут начисляться автоматически

С 2022 года ряд российских пособий и выплат будут начисляться автоматически
С 2022 года ряд российских пособий и выплат будут начисляться автоматически
23 сентября, 20:22ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Это касается пенсий, единовременных выплат и пособий.

Со следующего года ряд выплат будут начисляться жителям России автоматически. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По его словам, пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, беременности, родам и единовременные выплаты при рождении ребенка с 2022 года будут начислять в беззаявительном порядке — «автоматически в электронном виде».

Михаил Мишустин подчеркнул, что передавать какие-либо сведения работодателю, как это делается сейчас, не потребуется. В результате не надо будет больше тратить время на сбор справок, документов и очереди.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца этого года будут внесены изменения в правила назначения выплат на детей от 3 до 7 лет, а также одиноким родителям — на детей от 8 до 17 лет.

выплаты
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