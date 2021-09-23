ПФР рассказал о плановых и внеплановых повышениях пенсий

ПФР рассказал о плановых и внеплановых повышениях пенсий
ПФР рассказал о плановых и внеплановых повышениях пенсий
Вчера, 23:08ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Официальные представители Пенсионного фонда России (ПФР) сообщили о плановых и внеплановых индексациях пенсионных выплат граждан на протяжении года.

Размер пенсии повышается автоматически при достижении гражданином России 80-летнего возраста, пишет информационное издание RT.

«Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста», — следует из заявления пресс-службы пенсионного ведомства.

Речь идет о полностью автоматизированном процессе, а потому 80-летний пенсионер не должен обращаться куда-либо с заявлением о начислении ему прибавки к ежемесячной выплате.

При достижении соответствующего трудового стажа на Севере привязка к фиксированной дате индексации размера пенсии отсутствует, сообщили представители ПФР. Выплату пересчитают в таком случае уже со следующего месяца. Однако, пенсионер обязан будет явиться в отделение по месту жительства, чтобы написать заявление и предоставить подтверждающие документы.

Глава Минтруда и соцзащиты РФ Антон Котяков проинформировал, в свою очередь, о том, что размер страховой пенсии проиндексируют на 5,9 процента в 2022 году.

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