Пермская ЦБК выпустила 6,7 тыс. мальков белого амура в Суксунский пруд за два года

Пермская ЦБК выпустила 6,7 тыс. мальков белого амура в Суксунский пруд за два года
Пермская ЦБК выпустила 6,7 тыс. мальков белого амура в Суксунский пруд за два года
Сегодня, 14:39Общество
Второй год подряд ООО «Прикамский картон», который входит в ГП «ПЦБК», реализует в Пермском крае проект по зарыблению местных водоемов. Предприятие совместно с инспекторами пермского отдела Росрыболовства выпускает молодь белого амура в Суксунский пруд.

В 2020 году компания выпустила 4,5 тысячи мальков белого амура, или амурского карпа, а в сентябре 2021-го — 2,2 тысячи особей. Об этом пишет properm.ru.

Напомним, что «Прикамский картон» для своих хозяйственных нужд забирает воду из Чусовского залива Камского водохранилища. Предприятие по согласованию с учеными составило план по восстановлению фауны прикамских водоемов, в рамках которого оно выпускает рыбу в Суксунский пруд

Белый амур является ценной быстрорастущей промысловой рыбой семейства карповых. Особого ухода и отдельного питания белый амур не требует, главное, чтобы в водоеме было много растительности.

Как говорит инспектор госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов пермского отдела Росрыболовства Виктор Демченко, Суксунский пруд для зарыбления белым амуром выбран неслучайно. В последние годы происходит заиливание водного объекта.

«Белый амур принесет пользу пруду, будет очищать его от растительности. Можно сказать, что эта рыба выступает живым мелиоратором, санитаром пруда», — говорит Виктор Демченко.

Отмечается, что восполнять биоресурсы региона ПЦБК будет и в будущем. Советник главы предприятия Владимир Новиков отметил, что компания совместно с экологами составила график зарыбления Суксунского пруда. Это позволит оздоровить водоем и сохранить любимое место отдыха людей.

По словам местного жителя Михаила Семенюты, выпуск рыбы — хорошее дело. Много лет назад, когда восстанавливали плотину пруда, сюда тоже запускали толстолобика и белого амура для очищения водоема от водорослей. Сейчас здесь, кроме этих разновидностей рыб, также водятся лещ, окунь, щука, карась, ленок и карп.

Напомним, ГП «ПЦБК» является активным участником нацпроекта «Экология» и реализует мероприятия по улучшению работы очистных сооружений. Компания увеличила объемы переработки макулатуры до 300 тысяч тонн в год, занимается лесовосстановлением на арендованных лесных участках и выпуском рыбы в водоемы Пермского края.

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