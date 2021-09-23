Четыре санатория Башкирии вошли в ТОП-100 лучших здравниц России

Четыре санатория Башкирии вошли в ТОП-100 лучших здравниц России
Четыре санатория Башкирии вошли в ТОП-100 лучших здравниц России
Сегодня, 13:32ОбществоЭлина СайфрановаФото: yantau.ru
Четыре санатория Башкирии заняли 5, 12, 25 и 65 места.

Стало известно, что 22 сентября, в Москве прошло награждение ТОП-100 российских здравниц. В рейтинг лучших вошли и башкирские санатории. Так, первую пятерку замыкает санаторий «Янган-Тау», далее на 12 месте расположился санаторий «Танып» в Аскинском районе Башкирии. На 25 месте — «Юматово», а здравнице «Якты-Куль» было отдано 65 место.

Ранее мы писали, что Башкирия заняла четвертое место в России по спросу на санаторные путевки в 2021 году. Согласно аналитике, в сравнении с 2020 годом спрос на летний отдых в Башкирии в текущем году вырос на 63%, что позвонило региону занять 4 место в общем рейтинге и 1 - среди Приволжского Федерального округа.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы