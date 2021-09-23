Автоэксперты высказали свое мнение об отмене штрафа за превышение скорости

Автоэксперты высказали свое мнение об отмене штрафа за превышение скорости
Автоэксперты высказали свое мнение об отмене штрафа за превышение скорости
Сегодня, 18:27ОбществоФото: pixabay.com
Российским водителям перестали выписывать штрафы за превышение средней скорости. Автоэксперты считают, что практика данных штрафов не являлась законной и нарушала права автовладельцев в суде.

Координатор общественного движения «Синие Ведёрки» Петр Шкуматов объяснил в беседе с NEWS.ru, что проблема штрафов за превышение средней скорости в невозможности с точностью определить участок, где произошло нарушение.

Он подчеркнул, что многим водителям удавалось добиться отмены штрафов через суд именно из-за невозможности определить точное место нарушения. Однако, эти случаи длительное время не обобщались в судебную практику.

Незаконной практику штрафования за превышение средней скорости считает и главред издания «За рулем» Максим Кадаков. Он пояснил, что такого определения, как средняя скорость, не существует ни в российских ПДД, ни в Кодексе об административных правонарушениях.

«Штрафы за нарушение ПДД закладываются властями в местные бюджеты заранее. То есть, если сейчас формируется бюджет на 2022 год, в нем уже будут заложены штрафные поступления. Поэтому даже если мы ничего нарушать не будем, властям нужно сделать все, чтобы вытряхнуть эти деньги из карманов автовладельцев», - объяснил он.

Практика штрафов за нарушение средней скорости применялась в России уже более семи лет. Недавно в соцсетях распространилась информация, что в различных российских регионах перестали штрафовать водителей за превышение средней скорости. В самом ГИБДД причину такого решения называть отказываются.

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