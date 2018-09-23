В Башкирии с начала года сократили 9 тысяч человек

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В целом в риске увольнения с сентября находятся 4 455 человек.
Как сообщили в службе занятости республики, с начала года от сокращения пострадали 9 295 человек. Работу из них нашли 3 998 человек, пенсию по старости назначили 519 работникам.
При этом, как передает Башинформ, за первые восемь месяцев 2017 года в Башкирии попали под сокращение 13 323 человек. Из них трудоустроены 7 686 человек, назначена трудовая пенсия по старости — 1 064.
Напомним, что в республике численность рабочей силы составляет 1,996 млн человек.
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