В Башкирии с начала года сократили 9 тысяч человек

Как сообщили в службе занятости республики, с начала года от сокращения пострадали 9 295 человек. Работу из них нашли 3 998 человек, пенсию по старости назначили 519 работникам.

При этом, как передает Башинформ, за первые восемь месяцев 2017 года в Башкирии попали под сокращение 13 323 человек. Из них трудоустроены 7 686 человек, назначена трудовая пенсия по старости — 1 064.