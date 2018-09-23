Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии с начала года сократили 9 тысяч человек
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1422527577 kvr 000296 00060 1 t218 152743

В Башкирии с начала года сократили 9 тысяч человек

Сегодня, 13:12Общество
Читайте
также
Мама «редкого» ребенка: «С нашим обществом что-то не так»
В Уфе поставлены под сомнение итоги выборов сразу на девяти избирательных участках
Бывший коллега задержанного «золотого» прокурора: он в районе вел себя, как хозяин