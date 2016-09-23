Альберт Хусаинов – о выборах: «Меня тревожит наглость и безразличие»

Заместитель председателя башкирского отделения партии «Яблоко» Альберт Хусаинов рассказал Медиакорсети о своих впечатлениях от прошедших 18 сентября выборов.

- Результаты ожидаемые, - поделился Альберт Хусаинов. – Но если в 2011 году люди возмутились обманам, которые были, то сейчас обманы были еще больше, а власть посчитала, что люди уже не возмутятся, они привыкли. В общем обманов было больше, причем наглых, в открытую.

По поводу нарушений на выборах партия «Яблоко» и еще несколько других партий собираются организовать брифинг для журналистов, сообщил Хусаинов. Его планируют провести в офисе регионального отделения партии в Уфе 27 сентября, в семь часов вечера.

- Примеров много, - сказал Альберт Хусаинов. – По поводу двух из них мы ожидаем приезда представителей ЦИК России. Первое – это по Князевскому участку (об этом рассказали журналисты Reutrers – прим.), и по Советскому району Уфы. Здесь у нас там, где были сильные наблюдатели, в 4-5 участках – была явка 25%, и результат у «Единой России» в 40%. А на участках, где стояли КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней) явка фиксировалась на уровне 30%. И я могу сказать, что результаты подсчета явки у наших наблюдателей и в самих комиссиях сильно различался. Например, на одном из участков на 10 часов утра наблюдатель насчитал 100 проголосовавших, а комиссия - 200. На 14.00 эта разница выросла: у нас - 300, в комиссии – 500. Цифры я округляю.