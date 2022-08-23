Жители микрорайона Уфы сообщили о массовом отравлении собак неизвестным веществом

Отметим, что ранее о массовой гибели собак от отравления сообщали жители Калининского района республики. Так, в ходе прогулки в уфимском посёлке Максимовка неизвестным веществом отравился питомец местной жительницы. Как стало известно позднее, на территории района уже было несколько подобных случаев — в службе по отлову собак ООО «Актив» Mkset сообщили, что за короткий период было зарегистрировано около 40 аналогичных инцидентов.