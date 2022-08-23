Жестовая песня сделала глухого от рождения Антонио Масунова звездой Башкирии

Из полной тишины уфимец Антонио Масунов достаёт песни. Глухой от рождения парень исполнил мечту детства — стал артистом. И на его концерты жестовой песни билеты раскупают заранее.

Кто-то страстно мечтает уловить тишину, оказаться хоть на несколько минут в мире, где громких звуков нет вовсе. Где звуков нет вообще. Антонио Масунов в полной тишине живет с детства. У него врожденное нарушение слуха. Но вот ведь парадокс — от недостатка звуков он нисколько не страдает. В его мире это особые звуки — непривычные пониманию подавляющего большинства людей, но не менее объемные и красочные. Когда с рождения живешь в тишине — тебе не с чем сравнивать, зато есть возможность воспитать в себе особое восприятие мира. Едва уловимые вибрации он ощущает телом, а остальные органы чувств достраивают картинку таким образом, что окружающая действительность выглядит привычно объёмной и акустической. То, что на языке психологии называется компенсаторной функцией организма, для Антонио — самая обыкновенная жизнь. Но в этой жизни он научился делать совершенно уникальные вещи… «Я с детства занимаюсь жестовой песней и даже голосом» — мастерски проворными движениями рук Антонио раскрывается проекту #безграничные_возможности2022. Когда Антонио был маленьким, он страшно хотел оказаться на сцене. Стать артистом. И спустя годы эта мечта сбылась. Что такое жестовая песня? Это особый вид искусства. В нём смысл текста передается посредством движений и мимики. Антонию фактически «поёт» телом. В мире глухих жестовая песня — это самый популярный жанр культурной среды. Только представьте, эти артисты не способны слышать фонограмму, но они чётко попадают в ритм. Для того, чтобы добиться такого мастерства, нужны годы тренировок. Всему научиться Антонио помогли занятия в студии жестовой песни. И сегодня его имя гремит на всю республику. «Добиться успеха мне помогает ежедневное упорство, работа над собой на протяжении 12 лет. Я и дальше планирую развивать в себе жестовую песню. Надо разучить новые песни, новые жесты, всегда есть, что улучшить» — планов у Антонио очень много, ведь впереди целая жизнь, которую непременно надо наполнить сотнями неповторимых жестов. С тех пор как талант исполнителя заметил поэт и композитор, Заслуженный артист Татарстана Мидхат Абдульманов, Антонио является участником группы «Милли аваз». Вокалист до сих пор вспоминает с особым трепетом, как произошло их знакомство. На концерте в честь векового юбилея Ангама Атнабаева парень исполнял песню «Ашкына гомер», автором которой является Мидхат Мазитович. Мэтр был настолько поражён жестовым воплощением своего произведения, что после концерта подошел лично и пригласил в «Милли аваз». Пожалуй, в этом коллективе Антонио обрёл вторую семью. Здесь его любят и ценят за талант и невероятный оптимизм. В копилке наград Антонио огромное количество дипломов и благодарностей от руководителей Республики Башкортостан. Его мир безмолвен, поэтому рядом всегда есть помощница Гюзель Ибрагимова. Впрочем, если пообщаться с Антонио хотя бы несколько минут, невольно начинаешь понимать его мысли. И безмолвный язык перестает нуждаться в дубляже. «Не бойся, всё получится!» — под такими флагами он шагает по жизни и вдохновляет огромное количество людей. Протяни руку тому, кто рядом и этого будет вполне достаточно для ощущения счастья — пожалуй, лучше философии и не придумаешь…

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