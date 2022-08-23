Жестовая песня сделала глухого от рождения Антонио Масунова звездой Башкирии

Жестовая песня сделала глухого от рождения Антонио Масунова звездой Башкирии
Жестовая песня сделала глухого от рождения Антонио Масунова звездой Башкирии
Вчера, 09:41Общество
Из полной тишины уфимец Антонио Масунов достаёт песни. Глухой от рождения парень исполнил мечту детства — стал артистом. И на его концерты жестовой песни билеты раскупают заранее.

Кто-то страстно мечтает уловить тишину, оказаться хоть на несколько минут в мире, где громких звуков нет вовсе. Где звуков нет вообще. Антонио Масунов в полной тишине живет с детства. У него врожденное нарушение слуха. Но вот ведь парадокс — от недостатка звуков он нисколько не страдает. В его мире это особые звуки — непривычные пониманию подавляющего большинства людей, но не менее объемные и красочные. Когда с рождения живешь в тишине — тебе не с чем сравнивать, зато есть возможность воспитать в себе особое восприятие мира. Едва уловимые вибрации он ощущает телом, а остальные органы чувств достраивают картинку таким образом, что окружающая действительность выглядит привычно объёмной и акустической. То, что на языке психологии называется компенсаторной функцией организма, для Антонио — самая обыкновенная жизнь. Но в этой жизни он научился делать совершенно уникальные вещи…

«Я с детства занимаюсь жестовой песней и даже голосом» — мастерски проворными движениями рук Антонио раскрывается проекту #безграничные_возможности2022.

Когда Антонио был маленьким, он страшно хотел оказаться на сцене. Стать артистом. И спустя годы эта мечта сбылась. Что такое жестовая песня? Это особый вид искусства. В нём смысл текста передается посредством движений и мимики. Антонию фактически «поёт» телом. В мире глухих жестовая песня — это самый популярный жанр культурной среды. Только представьте, эти артисты не способны слышать фонограмму, но они чётко попадают в ритм. Для того, чтобы добиться такого мастерства, нужны годы тренировок. Всему научиться Антонио помогли занятия в студии жестовой песни. И сегодня его имя гремит на всю республику.

«Добиться успеха мне помогает ежедневное упорство, работа над собой на протяжении 12 лет. Я и дальше планирую развивать в себе жестовую песню. Надо разучить новые песни, новые жесты, всегда есть, что улучшить» — планов у Антонио очень много, ведь впереди целая жизнь, которую непременно надо наполнить сотнями неповторимых жестов.

С тех пор как талант исполнителя заметил поэт и композитор, Заслуженный артист Татарстана Мидхат Абдульманов, Антонио является участником группы «Милли аваз». Вокалист до сих пор вспоминает с особым трепетом, как произошло их знакомство. На концерте в честь векового юбилея Ангама Атнабаева парень исполнял песню «Ашкына гомер», автором которой является Мидхат Мазитович. Мэтр был настолько поражён жестовым воплощением своего произведения, что после концерта подошел лично и пригласил в «Милли аваз». Пожалуй, в этом коллективе Антонио обрёл вторую семью. Здесь его любят и ценят за талант и невероятный оптимизм.

В копилке наград Антонио огромное количество дипломов и благодарностей от руководителей Республики Башкортостан.

Его мир безмолвен, поэтому рядом всегда есть помощница Гюзель Ибрагимова. Впрочем, если пообщаться с Антонио хотя бы несколько минут, невольно начинаешь понимать его мысли. И безмолвный язык перестает нуждаться в дубляже.

«Не бойся, всё получится!» — под такими флагами он шагает по жизни и вдохновляет огромное количество людей. Протяни руку тому, кто рядом и этого будет вполне достаточно для ощущения счастья — пожалуй, лучше философии и не придумаешь…

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