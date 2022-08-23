Зауралье на гребне волны: Хабирову показали пучинообразования на дороге Сибай-Акъяр

Зауралье на гребне волны: Хабирову показали пучинообразования на дороге Сибай-Акъяр
Зауралье на гребне волны: Хабирову показали пучинообразования на дороге Сибай-Акъяр
Вчера, 15:47ОбществоИрина ДеревянчукФото: Наиль Яныбаев vk.com
Глава Башкирии опубликовал пост о ремонте дорог, а в комментариях получил немало интересной информации о происходящем с дорогами в регионе.

Житель Башкирии Наиль Яныбаев хоть и показывал весьма «волнующие» фото асфальта был очень вежлив и спокоен. На странице он с главой поздоровался и сдержано попросил обратить внимание на дорогу соединяющую Сибай и Акъяр.

Добрый день, Радий Фаритович.Прошу обратить внимание на дорогу Сибай-Акъяр. Спасибо.Наиль Яныбаев

Так выглядит дорога Сибай-Акъяр и ее пучинообразования

Айнур Кильдигулов на фотографии Наиля Яныбаева посмотрел и будто узнал в ней свои родные места. — «Как наша дорога Раевский -Стерлитамак» — отметил он.

Управление же дорожного хозяйства Башкортостана, точнее его страничка в соцсети на сдержанное сообщение Наиля Яныбаева ответила весьма развернуто. так по данным управления сегодня, 23 августа, дорожники и пучинообразования продолжают устранять и все возможное для того, чтобы сделать проезд более удобным делают. Но вот предварительных результатов работы дорожников ждать предстоит еще месяц, О них в УДХ Наилю Яныбаеву пообещали рассказать блике к 18 сентября.

Кстати ответ Айнуру Кильдигулову в УДХ тоже дали ответ и сообщили, что на дороге Стерлитамак-Раевский сейчас ремонтируются 3,5 километра дорожного покрытия.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы