Замминистра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин возглавил РКПЦ

Главой Республиканского клинического перинатального центра стал заместитель министра здравоохранения республики Игорь Засядкин. Об этом сообщается на официальной странице медицинского центра в соцсетях.
Сообщается, что Засядкин был представлен министром здравоохранения РБ Айратом Рахматуллиным сотрудникам медучреждения днем ранее. Ранее Засядкин занимал должность главврача в Волгоградском клиническом перинатальном центре № 2. В должность заместителя министра здравоохранения вступил 15 января 2020 года.
Напомним, сегодня стало известно о кадровых перестановках в администрации Уфы. Так, должность Так, должность руководителя Управления по культуре и искусству заняла Айгуль Хасанова. В свою очередь, должность начальника Управления по опеке и попечительству заняла Ильнара Сатаева.