Власти сообщили о состоянии подростков, найденных без сознания в квартире в Уфе

Сообщается, что все пятеро ранее госпитализированных несовершеннолетних в настоящий момент выписаны из медучреждения, при этом двое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии с признаками отравления неизвестным веществом вкупе со спиртом, трое же находились состоянии тяжелой и средней степени тяжести.