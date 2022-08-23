Власти сообщили о состоянии подростков, найденных без сознания в квартире в Уфе

Власти сообщили о состоянии подростков, найденных без сознания в квартире в Уфе
Власти сообщили о состоянии подростков, найденных без сознания в квартире в Уфе
Вчера, 10:08ОбществоАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
О состоянии здоровья пятерых несовершеннолетних, которые ранее смешали алкоголь и медицинские препараты, сообщает начальник УГЗ Уфы Рафаэль Ахметов

Пятеро подростков, ранее употребивших на вечеринке медикаменты, смешав их с алкоголем, выписаны из больницы. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии Уфы сообщил начальник УГЗ Уфы Рафаэль Ахметов.

Сообщается, что все пятеро ранее госпитализированных несовершеннолетних в настоящий момент выписаны из медучреждения, при этом двое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии с признаками отравления неизвестным веществом вкупе со спиртом, трое же находились состоянии тяжелой и средней степени тяжести.

Напомним, инцидент произошёл в уфимском микрорайоне Сипайлово несколькими неделями ранее. Подростки устроили вечеринку с алкоголем, а также употребили медикаменты в немедицинских целях — утром их обнаружили в бессознательном состоянии. Позднее в сети появились кадры, как сотрудники скорой помощи увозят подростков с места происшествия.

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