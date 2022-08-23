В Уфе уголовное дело завели в отношении компании «Речфлот»

В Уфе уголовное дело завели в отношении компании «Речфлот»
В Уфе уголовное дело завели в отношении компании «Речфлот»
Вчера, 08:37ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Руководство компании проигнорировало запрет на деятельность на гидротехническом сооружении, сообщает пресс-служба ФССП по РБ

В Уфе предстанет перед судом руководитель компании ООО «Речфлот». В компании проигнорировали ранее вынесенный запрет на ведение деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по РБ.

Сообщается, что руководителю компанию предъявлены обвинения со стороны управление земельных и имущественных отношений уфимской администрации, где настаивают на том, чтобы компания освободила самовольно занятый объект гидротехнического сооружения на реке Белой, а также провела демонтаж дебаркадера.

Также управление направило обращение с заявлением об обеспечении иска в Арбитражный суд республики. В обращении речь идёт о наложении запрета на хозяйственную деятельность организации на плавучем объекте с использованием гидротехнического сооружения, мотивируя это, что место, где пришвартован дебаркадер не предусматривает использования в роли пристани.

Отмечается, что организатор водных прогулок самовольно убрал установленные здесь ранее ограждения и установил дебаркадер. Тем самым компания не только нарушила целостность гидротехнического сооружения, но также подвергла опасности граждан — ранее установленные здесь перила служили барьером, предотвращающим падение в воду. Арбитражный суд, в свою очередь, вынес запрет на пользование пристанью.

Как сообщили в ФССП, Заявление было удовлетворено, и исполнительный лист поступил в Кировский районный отдел судебных приставов города Уфы. Также компания была ознакомлена с материалами исполнительного производства, в её отношении вынесено требование по запрету на ведение деятельности. То место, где ранее был пришвартован дебаркадер ныне опечатано.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы