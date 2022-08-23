«В моей душе царит весна и музыка». История вокалистки Светланы Мусиной из Уфы

Каждый день для неё — музыка. Вокалистка из Уфы Светлана Мусина родилась с врождённой патологией зрения, но стала первоклассным музыкантом и педагогом.

«Вдохновлять личным примером — это по-нашему» — с улыбкой заявляет Светлана Мусина. Музыкант до кончиков ногтей, она точно знает — без творчества жизнь блеклая, как октябрьский дождь. Впрочем, дождь она, пожалуй, любит за его музыкальность и рваные ритмы синкоп. Итак, мы говорим о музыке, которой Светлана Вячеславовна посвятила себя без остатка… «Я работаю преподавателем теоретических дисциплин и сольного пения в детской музыкальной школе № 1 имени Наримана Сабитова» Начало, конечно, лаконичное. А на вопрос «Что вам помогло добиться успеха?» реакция и вовсе — задорный смех. И безграничное смущение. Собравшись с мыслями, Светлана отвечает просто: «Это моя жизнь…» Её жизнь — это пение. То, что помогает не замечать врожденного недуга — инвалид 2 группы по зрению, Светлана в далёком детстве влюбилась в вокал. Эта любовь оказалась взаимной. Родители были музыкальными, участвовали в художественной самодеятельности, пели в хоре. Светлана обучалась в ДМШ № 1 им. Н. Сабитова по классу фортепиано. Теоретические дисциплины вёл Башкирский композитор, заслуженный деятель искусств РБ и РФ Салават Ахмадеевич Низаметдинов. После школы Светлана поступила в Уфимское училище искусств, где освоила сразу две специальности: вокальное искусство и теория музыки. Ее голос — спокойный и пронзительный, похожий на утреннее пробуждение, обращает на себя внимание с первых секунд. Выразительный, способный передавать оттенки эмоции. Здесь, конечно, многое зависит от актёрского мастерства Светланы — чувственная по природе, она с лёгкостью воплощает на сцене лирических героинь романсов, и драматические образы оперных див. Этому вокалистка ежедневно учит и своих воспитанников. «Участвую в различных конкурсах и фестивалях, имею множество грамот и дипломов. Работаю преподавателем теоретических дисциплин и вокала с детьми с ограниченными возможностями по зрению. Мои воспитанники также участвуют в различных конкурсах, поддерживаю их в композиторском творчестве» — делится Светлана Мусина с проектом #безграничные_возможности2022. Своим участием в нём вокалистка доказывает: несмотря ни на что, найди себя и не изменяй себе. А остальное — предоставь судьбе. «Меня просто мотивирует сама жизнь, само творчество. И, конечно же, мой сынок маленький, который уже с таких лет начал заниматься творчеством, музыкой, уже пытается даже что-то сочинять» О своих детях Светлана Мусина рассказывает с особым трепетом. Помимо сына у неё есть старшая дочь, которая учится в Московском институте культуры. Жаль, что свободного времени практически нет. 25-й час в сутки и 8-й день в неделю Светлане Мусиной точно бы пригодились. Ведь помимо выступлений и преподавания она пишет собственную музыку. Ну и, конечно, награды — лучшие показатели труда. Их так много, что Светлана давно перестала вести им счет. Но из последних — лауреат 3 степени в республиканском конкурсе, который проходил среди преподавателей, лауреат 1 степени в номинации композиторское творчество VI Международного конкурса вокально-хорового и музыкального творчества «Весенние проталины». «Помогать» — первое и главное после «любить». Ежедневно Светлана включается в этот процесс: выходит на сцену, вдохновляет огромное количество людей и, конечно, передаёт творческий опыт воспитанникам, которые однажды непременно скажут с гордостью: я — ученик Светланы Мусиной!

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