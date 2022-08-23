В элитном ЖК Уфы с закрытой территорией и частным детсадом рушится детская площадка

Тем временем в Уфе парк «Южный» буквально развалился спустя 10 дней после открытия с Радием Хабировым. Разрушения в совсем новом парке нашел и зафиксировал корреспондент Mkset. Также побывал Mkset минувшей весной и в новом сквере «Птицы» в Сипайлово, где также было найдено огромное количество недочетов. Все они в итоге были в той или иной мере устранены, способствовал этому в том числе и народный гнев из-за такого состояния парков общей стоимостью в несколько сотен миллионов.