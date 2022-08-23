В Башкирии на охрану чиновников потратят 18,6 млн рублей

Соответствующий контракт заключен на вторую половину текущего года, следует из материалов портала госзакупок. Предыдущие шесть месяцев охраны чиновников обошлись бюджету в 11,4 млн рублей, тогда закупалось почти 75 тысяч человеко-часов.

Заказчиком услуг выступает Хозяйственное управление РБ. Обеспечивать безопасность чиновников и правопорядка будет Частная охранная организация «Центурион-Лонге», договор с ней заключен на вторые шесть месяцев текущего года. Посты вооруженной и невооруженной охраны нужно будет разместить в зданиях Дома Республики, Госсобрания РБ, Дома Госсобрания, здании на Цюрупы, 13, которым управляет Хозяйственное управление РБ, в министерстве промышленности и энергетики, а также во временном здании и сооружении «Центр управления Республикой», говорится в контрактной документации. Стоимость услуг составляет 18,6 млн рублей. Оплата предусмотрена за 74 664 человеко-часов вооруженной и 41 886 человеко-часов невооруженной охраны. Один час невооруженной охраны обойдется в 150 рублей, а вооруженной — в 165 рублей. Руководитель организации-подрядчика должен выдать охранникам 45 служебных пистолетов ИЖ-71. Кроме того, он обязан снабдить работников специальными средствами активной обороны (наручниками и резиновой палкой). Всего необходимо выставить охрану на 38 постах, на 15 из которых оружие не требуется. В случае проведения массовых мероприятий с участием более 50 человек в охраняемых зданиях и на территории посты необходимо усилить. Исполнитель обязан заменять сотрудника охраны, к которому у заказчика имеются претензии. Заступившие на пост охранники должны быть экипированы формой с отличительными знаками, в дни государственных праздников она должна быть парадной, средствами связи, фонарем, металлодетектором и свистком. Они должны выглядеть опрятно, в чистой выглаженной одежде, причесанными, не допускается применение наличие парфюмерии с резким запахом.

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