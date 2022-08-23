ТРЦ “Июнь” в Уфе собираются продать вместе с еще четырьмя “Июнями” по всей России

ТРЦ “Июнь” в Уфе собираются продать вместе с еще четырьмя “Июнями” по всей России
ТРЦ “Июнь” в Уфе собираются продать вместе с еще четырьмя “Июнями” по всей России
Вчера, 18:13ОбществоИрина ДеревянчукФото: shopandmall.ru
Торговый центр на улице Комсомольской в Уфе ориентировочно выставят на торги уже в сентябре, однако его стоимость пока неизвестна, сообщил РБК-Уфа 22 августа

Информацию о скорых торгах на площадке «Сбер-А» со ссылкой на представителя кредитной организации сообщило издание РБК-Уфа. Известно, что продавать будут не один “Июнь” в Уфе, но и его “тезок”, ТРЦ “Июнь” в Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах Череповец и Красноярск. Стоимость за которую ТРЦ готовы продать пока еще неизвестна.

Однако эксперты не делают радужных прогнозах о быстрой продаже торгового центра, который не полностью заполнен представителями бизнеса и находится между несколькими торговыми центрами, добираться до которых удобнее и не известно ли будет ли у торгового центра на Комсомольской достаточный трафик посетителей после того как поблизости будет построен очередной жилой комплекс. Такое мнение изданию озвучил руководитель направления коммерческой недвижимости агентства «Перспектива24» Артем Филатов.

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