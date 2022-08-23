«Только славяне»: Дочь народного артиста Башкирии не может снять жилье в Петербурге

«Только славяне»: Дочь народного артиста Башкирии не может снять жилье в Петербурге
«Только славяне»: Дочь народного артиста Башкирии не может снять жилье в Петербурге
Вчера, 19:55ОбществоИрина ДеревянчукФото: https://vk.com/bash_photostatus
Известная певица и танцовщица из Башкирии Гульнур Карабулатова рассказала о том с какими трудностями она столкнулась в Северной столице из-за своей национальности.

Дочь народного артиста Башкортостана Расуля Карабулатова Гульнур Карабулатова в Санкт-Петербурге испытывает серьезные трудности — она не может снять квартиру в из-за нерусского имени и неславянской внешности. О своей проблеме девушка рассказала своим подписчикам в Instagram (данная соцсеть принадлежит к Meta Platforms Inc. которую суд признал экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ).

Уже второй человек на неделе в ответ на вопрос об актуальности объявления пишет «Только гражданам РФ, славянской внешности»… О Башкортостане слышали? О Татарстане? О башкирских именах и фамилиях? Что Россия — это не только Маша и Даша? Никакой толерантности, терпимости и понимания в своей же стране.Гульнур Карабулатова

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