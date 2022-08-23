Стало известно, сколько пар в Уфе поженились в красивую дату 22.08.2022

Количество брачующихся в республике в этот день назвали в госкомитете республики по делам юстиции

В Башкирии в красивую дату 22.08.2022 в брак вступили 19 пар. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета республики по делам юстиции. В ведомстве отмечают, что многие из ЗАГСов республики не работали в тот день в связи с тем, что дата выпала на понедельник. Однако жители республики всё же могли официально зарегистрировать свой брак в 15 соответствующих учреждениях. Сообщается, что наибольшее количество пар молодожёнов вступили в законный брак в Уфимском районе республики — таких было семь, в Кармаскалинском районе — три, и по две пары сочетались узами брака в Абзелиловском и Аскинском районах. Отметим, что среди жителей республики большой популярностью пользуются так называемые зеркальные даты. Так, второго февраля этого года — 02.02.2022 свой брак в Башкирии зарегистрировали сто пар молодожёнов, а всего зарегистрировано 322 заявления на регистрацию брака в этот день.

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