Стало известно, сколько пар в Уфе поженились в красивую дату 22.08.2022

Стало известно, сколько пар в Уфе поженились в красивую дату 22.08.2022
Стало известно, сколько пар в Уфе поженились в красивую дату 22.08.2022
Вчера, 15:17ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Количество брачующихся в республике в этот день назвали в госкомитете республики по делам юстиции

В Башкирии в красивую дату 22.08.2022 в брак вступили 19 пар. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета республики по делам юстиции.

В ведомстве отмечают, что многие из ЗАГСов республики не работали в тот день в связи с тем, что дата выпала на понедельник. Однако жители республики всё же могли официально зарегистрировать свой брак в 15 соответствующих учреждениях.

Сообщается, что наибольшее количество пар молодожёнов вступили в законный брак в Уфимском районе республики — таких было семь, в Кармаскалинском районе — три, и по две пары сочетались узами брака в Абзелиловском и Аскинском районах.

Отметим, что среди жителей республики большой популярностью пользуются так называемые зеркальные даты. Так, второго февраля этого года — 02.02.2022 свой брак в Башкирии зарегистрировали сто пар молодожёнов, а всего зарегистрировано 322 заявления на регистрацию брака в этот день.

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