Сентябрьский концерт рок-группы «Сплин» в Уфе может не состояться

Сентябрьский концерт рок-группы «Сплин» в Уфе может не состояться
Сентябрьский концерт рок-группы «Сплин» в Уфе может не состояться
Вчера, 20:36ОбществоИрина ДеревянчукФото: Вячеслав Прыгун / https://vk.com/splean
Ближайшее выступление группы на фестивале в Москве уже отменено, однако концерт в Уфе еще значится в соцсетях группы.

23 августа стала распространяться информация о том, что на грядущем фестивале «Музыка с сильным характером» не будет выступать группа «Сплин». Фронтмен группы Александр Васильев ответил на вопрос журналиста издания «КоммерсантЪ» о причине отмены весьма туманно — «И так все понятно».

Напомним, в Уфе концерт группы «Сплин» уже переносили с 11 мая нынешнего года на 13 сентября. И сейчас в группе-встрече концерта в уфе в социальной-сети ВКонтакте активно ведется продажа билетов. Последний пост напоминающий потенциальным посетителям о том, что билетов осталось мало был опубликован сегодня, 23 августа.

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