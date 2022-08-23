Сбер сообщил об отсутствии запросов от крупных компаний на реструктуризацию долгов

Сбер сообщил об отсутствии запросов от крупных компаний на реструктуризацию долгов
Сбер сообщил об отсутствии запросов от крупных компаний на реструктуризацию долгов
Вчера, 18:09ОбществоФото: pxhere
В Сбербанке сообщили, что от крупных компаний России из фундаментальных отраслей экономики не поступало массовых запросов на реструктуризацию кредитов, а также нет заявлений о дефолтах.

Как пишет издание newsnn.ru, по словам заместителя председателя правления Сбера Анатолия Попова, крупные российские компании, в том числе металлургические и нефтедобывающие, с финансовой точки зрения чувствуют себя достаточно уверенно. Это объясняется устойчивой ценовой конъюнктурой на основные виды сырьевых товаров, благодаря чему компенсируются увеличенные затраты на логистику и переориентирование поставок определенных видов товаров.

Попов отметил, что в текущем году ни один объект не был передан компаниями банку из-за дефолта по кредиту или из-за отсутствия целесообразности реструктуризации. При этом не исключается, что по итогам текущего года такие объекты могут появиться, но они будут отдельными. По этой причине нет речи о тенденции.

По словам зампреда, инвестиционные проекты крупных компаний, которые Сбер начал финансировать до февраля текущего года, приостанавливались на несколько месяцев. За этот период была проведена ревизия и возобновлено финансирование.

Также Попов рассказал о финансовом состоянии авиаперевозчиков Российской Федерации в условиях антироссийских санкций. Он отметил, что его можно оценивать как удовлетворительное. Напомним, что авиация стала одной из наиболее пострадавших отраслей от введения антироссийских санкций.

В поддержании авиаперевозчиков значительную роль сыграла активизация полетов по внутренним маршрутам и развитие туризма в российских регионах. Заполняемость внутренних рейсов летом стремится к ста процентам. Так, компания «ЮТэйр», которая ранее из-за финансовых трудностей делала запросы на реструктуризацию долгов, сейчас исправно платит по всем кредитным обязательствам.

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