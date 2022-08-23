Сбер сообщил об отсутствии запросов от крупных компаний на реструктуризацию долгов

В Сбербанке сообщили, что от крупных компаний России из фундаментальных отраслей экономики не поступало массовых запросов на реструктуризацию кредитов, а также нет заявлений о дефолтах.

Как пишет издание newsnn.ru, по словам заместителя председателя правления Сбера Анатолия Попова, крупные российские компании, в том числе металлургические и нефтедобывающие, с финансовой точки зрения чувствуют себя достаточно уверенно. Это объясняется устойчивой ценовой конъюнктурой на основные виды сырьевых товаров, благодаря чему компенсируются увеличенные затраты на логистику и переориентирование поставок определенных видов товаров. Попов отметил, что в текущем году ни один объект не был передан компаниями банку из-за дефолта по кредиту или из-за отсутствия целесообразности реструктуризации. При этом не исключается, что по итогам текущего года такие объекты могут появиться, но они будут отдельными. По этой причине нет речи о тенденции. По словам зампреда, инвестиционные проекты крупных компаний, которые Сбер начал финансировать до февраля текущего года, приостанавливались на несколько месяцев. За этот период была проведена ревизия и возобновлено финансирование. Также Попов рассказал о финансовом состоянии авиаперевозчиков Российской Федерации в условиях антироссийских санкций. Он отметил, что его можно оценивать как удовлетворительное. Напомним, что авиация стала одной из наиболее пострадавших отраслей от введения антироссийских санкций. В поддержании авиаперевозчиков значительную роль сыграла активизация полетов по внутренним маршрутам и развитие туризма в российских регионах. Заполняемость внутренних рейсов летом стремится к ста процентам. Так, компания «ЮТэйр», которая ранее из-за финансовых трудностей делала запросы на реструктуризацию долгов, сейчас исправно платит по всем кредитным обязательствам.

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