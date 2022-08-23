Прокуратура Башкирии организовала проверку компании «Башспирт»

Прокуратура Башкирии организовала проверку компании «Башспирт»
Прокуратура Башкирии организовала проверку компании «Башспирт»
Вчера, 14:46ОбществоНаталья БалыковаФото: Башспирт
Надзорное ведомство заинтересовалось хозяйственной деятельностью предприятия. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проверка еще только началась», — сказал собеседник издания в ответ на вопрос, есть ли какие-то предварительные результаты надзорных мероприятий.

Проверка была инициирована после серии публикаций портала «Пруфы», сообщили в пресс-службе. В материалах издания ставятся под сомнение экономические показатели акционерной компании. Автор публикаций, в частности, указывает на снижение прибыли «Башспирта» начиная с 2018 года. Он также предполагает, что экономическое состояние предприятия искусственно ухудшали.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы