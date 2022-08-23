Прокуратура Башкирии организовала проверку компании «Башспирт»

Проверка была инициирована после серии публикаций портала «Пруфы», сообщили в пресс-службе. В материалах издания ставятся под сомнение экономические показатели акционерной компании. Автор публикаций, в частности, указывает на снижение прибыли «Башспирта» начиная с 2018 года. Он также предполагает, что экономическое состояние предприятия искусственно ухудшали.