Прогноз неблагоприятный: в Башкирии в 8,5 выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

Дальнейший прогноз по развитию ситуации неблагоприятный: весной шло активное размножение рыжей полевки. Кроме того, как показал мониторинг, в среднем порядка 14% грызунов инфицированы опасным вирусом. К тому же за последние два ковидных года снизилась настороженность медиков и самих пациентов в отношении ГЛПС, что затрудняет быструю диагностику.