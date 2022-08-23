Прогноз неблагоприятный: в Башкирии в 8,5 выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

Прогноз неблагоприятный: в Башкирии в 8,5 выросла заболеваемость мышиной лихорадкой
Прогноз неблагоприятный: в Башкирии в 8,5 выросла заболеваемость мышиной лихорадкой
Вчера, 10:18ОбществоНаталья БалыковаФото: 1MI
Более 60% больных заразились дома, сообщил главный внештатный эпидемиолог республики Азат Мухаметзянов на совещании в мэрии Уфы во вторник, 23 августа.

За семь месяцев текущего года в Башкирии геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) заболели 720 человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость увеличилась в 8,5 раза.

«Хотя мы только входим в эпидемиологический сезон заболеваемости, который длится с июля до ноября», - подчеркнул Азат Мухаметзянов.

Случаи ГЛПС зарегистрированы на территории 42 районов и шести городов. В Благовещенском, Татышлинском, Янаульском, Краснокамском, Иглинском, Уфимском районах и Уфе она превышает среднереспубликанский показатель в два раза и более. Фактически эндемичной по мышиной лихорадке в этом году является вся территория республики.

Эпидемиологи видят тревожный сигнал в том, что 64% пациентов заразились в бытовых условиях — дома. Это свидетельствует о недостаточных объемах барьерной дератизации (истреблении переносчиков вируса — рыжих полевок). С наступлением осени грызуны будут возвращаться ближе к жилью человека, что может повлиять на рост числа зараженных.

Дальнейший прогноз по развитию ситуации неблагоприятный: весной шло активное размножение рыжей полевки. Кроме того, как показал мониторинг, в среднем порядка 14% грызунов инфицированы опасным вирусом. К тому же за последние два ковидных года снизилась настороженность медиков и самих пациентов в отношении ГЛПС, что затрудняет быструю диагностику.

В августе, добавил Азат Мухаметзянов, в муниципалитетах должны пройти заседания санитарно-экидемиологических комиссий. Для подавления численности грызунов необходимо провести очистку и дератизацию территорий, обеспечить оперативный вывоз мусора, ликвидировать несанкционированные свалки. Ликвидировать инфекцию, очаг которой существует в природе невозможно, однако можно контролировать заболеваемость на уровне средних многолетних показателей, заключил он.

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