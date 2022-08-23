Проект Минтруда призван помочь россиянам бесплатно получить профессию

По информации Минтруда, к осени в России вырастет уровень безработицы, главным образом из-за увольнений. При таких обстоятельствах возрастает актуальность проекта «Содействие занятости», который реализуется Министерством труда и соцзащиты и Федеральной службой по труду и занятости.

Проект предусматривает бесплатное получение востребованной профессии для отдельных категорий граждан, включая подбор работы в регионе проживания. Об этом пишет nashgorod.ru. Одним из операторов проекта выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Участником проекта может стать любой гражданин РФ, попавший под угрозу увольнения. Эксперты полагают, что осенью возможен рост безработицы до 7,8%. По словам замминистра труда и социальной защиты России Елены Мухтияровой, сегодняшний уровень безработицы составляет 3,9%, но к осени 2022 года он может возрасти из-за ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний. При таких обстоятельствах гражданам необходимо знать, что делать и куда обращаться. Вариантом решения данной проблемы является повышение квалификации или смена профессии. Обучение граждан проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», который рассчитан до 2024 года. Сегодня проект насчитывает свыше 1000 бесплатных курсов по различным специальностям. Набор программ в регионе зависит от востребованности специальностей на местном рынке труда. Заявки на участие в программе подали уже более 40 000 слушателей, а прошли обучение почти 10 000 человек. В реализации проекта задействованы 12 институтов и 44 региональных филиала РАНХиГС, а также более 80 партнерских образовательных организаций. Заявку на участие в проекте «Содействие занятости» могут подать жители России в любом возрасте, оказавшиеся под угрозой увольнения, включая женщин в декрете либо воспитывающих детей до 7 лет, а также предпенсионеров и лиц старше 50 лет. Кроме того, в программе могут принять участие безработные, зарегистрированные надлежащим образом в службе занятости. Все вышеперечисленные лица могут получить новую профессию бесплатно. Для подачи заявления на бесплатные курсы повышения квалификации либо получение новой специальности работники, находящиеся под угрозой увольнения, после отправки заявки на обучение должны представить в центр занятости населения копии документов: паспорта гражданина РФ и уведомления об увольнении или введении режима неполного рабочего времени, простоя, временной приостановки работ от работодателя. Лица, подавшие документы на обучение без уведомлений от работодателя, фактически не подтверждая статус находящегося под угрозой увольнения, автоматически получают отказ в приеме на обучающие программы, подчеркивают в РАНХиГС. Подробнее о программах курсов, о том, где и как их можно пройти, как правильно подать заявку, можно узнать на сайте trud.ranepa.ru.

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