Полиции пришлось спасать народного артиста Башкирии Фидана Гафарова от толпы фанатов

Полиции пришлось спасать народного артиста Башкирии Фидана Гафарова от толпы фанатов
Полиции пришлось спасать народного артиста Башкирии Фидана Гафарова от толпы фанатов
Вчера, 12:46ОбществоАзамат НуховФото: Скриншот/ YouTube-канал "Уфимское времечко"

Фанаты атаковали народного артиста Башкирии Фидана Гафарова

Кадры беснующейся толпы поклонников певца публикуют в соцсетях

Автограф-сессия после концерта Фидана Гафарова едва не обернулась массовым побоищем фанатов артиста. Кадры с места событий появились в соцсетях.

Так, поклонники буквально окружили звезду эстрады после выступления — многочисленная толпа окружила Гафарова. Люди просили об автографе, передавали певцу подарки и делали с ним селфи. В какой-то момент люди окружили того настолько плотно, что пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

Видео:Телеграм-канал ГТРК Башкортостан

Сообщается, что в результате давки никто не пострадал.

Напомним, ранее в сети появились слухи о том, что Фидан Гафаров скончался в результате дорожного инцидента. Однако данную информацию опровергли члены его семьи. «Отец жив и здоров. Не дождутся», — прокомментировал ситуацию сын артиста.

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