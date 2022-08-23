Полиции пришлось спасать народного артиста Башкирии Фидана Гафарова от толпы фанатов

Автограф-сессия после концерта Фидана Гафарова едва не обернулась массовым побоищем фанатов артиста. Кадры с места событий появились в соцсетях.
Так, поклонники буквально окружили звезду эстрады после выступления — многочисленная толпа окружила Гафарова. Люди просили об автографе, передавали певцу подарки и делали с ним селфи. В какой-то момент люди окружили того настолько плотно, что пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.
Сообщается, что в результате давки никто не пострадал.
Напомним, ранее в сети появились слухи о том, что Фидан Гафаров скончался в результате дорожного инцидента. Однако данную информацию опровергли члены его семьи. «Отец жив и здоров. Не дождутся», — прокомментировал ситуацию сын артиста.