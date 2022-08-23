Останки доисторических млекопитающих обнаружили спасатели на дне реки Белой в Уфе

Двое уфимских спасателей во время отдыха на реке белой в Уфе обнаружили на дне водоёма останки древних животных. Об этом сообщает пресс-служба УГЗ Уфы.
Сообщается, что в свободное от работы время двое уфимских спасателей — Андрей Алексеев и Николай Григорьев занимаются подводной рыбалкой и дайвигом. Так, во время недавней вылазки на берег реки Белой им удалось найти рог бизона и бивень мамонта.
Фотографиями необычной находки спасатели направили экспертам, подтвердившим впоследствии, что останки действительно принадлежат доисторическим животным. В настоящий момент они были переданы в палеонтологический фонд Национального музея республики.
Примечательно, что останки древних животных в Башкирии находили и раньше. Так, подросток в селе Шарипово нашёл зуб мамонта в поле, где занимался выгулом скота. Такой же артефакт обнаружила на приусадебном участке уфимка Эльвира Хабибдрахманова в августе прошлого года.