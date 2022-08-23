Останки доисторических млекопитающих обнаружили спасатели на дне реки Белой в Уфе

Примечательно, что останки древних животных в Башкирии находили и раньше. Так, подросток в селе Шарипово нашёл зуб мамонта в поле, где занимался выгулом скота. Такой же артефакт обнаружила на приусадебном участке уфимка Эльвира Хабибдрахманова в августе прошлого года.