Останки доисторических млекопитающих обнаружили спасатели на дне реки Белой в Уфе

Останки доисторических млекопитающих обнаружили спасатели на дне реки Белой в Уфе
Останки доисторических млекопитающих обнаружили спасатели на дне реки Белой в Уфе
Вчера, 17:01ОбществоАзамат НуховФото: Управление гражданской защиты по Уфе

В Уфе спасатели обнаружили на дне реки Белой рог бизона и бивень мамонта

О необычной находке сообщает пресс-служба УГЗ Уфы

Двое уфимских спасателей во время отдыха на реке белой в Уфе обнаружили на дне водоёма останки древних животных. Об этом сообщает пресс-служба УГЗ Уфы.

Сообщается, что в свободное от работы время двое уфимских спасателей — Андрей Алексеев и Николай Григорьев занимаются подводной рыбалкой и дайвигом. Так, во время недавней вылазки на берег реки Белой им удалось найти рог бизона и бивень мамонта.

Найденные на дне реки артефакты были переданы Национальный музей республики
Фото:Управление гражданской защиты по Уфе

Фотографиями необычной находки спасатели направили экспертам, подтвердившим впоследствии, что останки действительно принадлежат доисторическим животным. В настоящий момент они были переданы в палеонтологический фонд Национального музея республики.

Примечательно, что останки древних животных в Башкирии находили и раньше. Так, подросток в селе Шарипово нашёл зуб мамонта в поле, где занимался выгулом скота. Такой же артефакт обнаружила на приусадебном участке уфимка Эльвира Хабибдрахманова в августе прошлого года.

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