Марафон Российского общества “Знание” объединит более 200 лекторов

Более 200 известных лекторов на пяти площадках примут участие в новом федеральном просветительском марафоне “Знание”, который пройдет с 31 августа по 2 сентября 2022 года. Организатором марафона выступает Российское общество “Знание”.

Отмечается, что в качестве лекторов в марафоне примут участие государственные деятели, лидеры бизнеса, ученые, популяризаторы науки, а также специалисты медиаиндустрии. Участников марафона ждут более 120 часов просветительского контента, включая лекции в новых форматах, премьеру просветительского спектакля и многое другое. Впервые регистрация открыта для всех желающих, но отбор слушателей будет осуществляться после творческого конкурса. Об этом пишет newsnn.ru. Организаторы марафона заявляют, что главными темами дискуссий наставников с молодежной аудиторией станут достижения в области науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия. Помимо этого, в ходе обсуждения будут затронуты темы выдающегося исторического и культурного наследия, природных богатств страны и того, что составляет достояние России и мира. В российской столице студия общества “Знание” будет работать в концертном зале “Зарядье”. Главная тема дискуссии - “Знание. Сила”. Лекторы планируют рассказать ее участникам, что благодаря своим знаниям человек способен решить любые задачи, достичь успеха и реализовать мечты. Кроме того, один из треков марафона - “Знание. Мы вместе” - будет проведен на площадке в Луганске Луганской народной республики. Присоединиться к марафону можно из любой точки страны. В первых трех марафонах “Знания” принимали участие ребята, которые уже успели проявить себя в различных всероссийских конкурсах и олимпиадах. С 1 по 9 сентября при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ пройдет Всероссийская просветительская акция “Поделись своим Знанием”, организатором которой выступает Российское общество “Знание”. В новой акции планируют принять участие более ста тысяч школьников и студентов как из крупных городов, так и из самых удаленных уголков страны. В рамках мероприятия представители общественных организаций, государственные деятели, губернаторы и руководители крупнейших российских компаний посетят российские школы и вузы, где выступят на открытых уроках. Холдинг 1MI является официальным информационным партнером просветительского марафона.

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