Как выгодно купить в Уфе квартиру в ипотеку под 0,01%

Ипотека с господдержкой, семейная ипотека, для IT-специалистов… Но еще интереснее выглядят условия субсидированной ипотеки от застройщика. О ней и поговорим.
В марте спрос на недвижимость в Уфе был очень высоким: клиенты скупали квартиры, рассматривая их как инвестиции. Поскольку большое число сделок совершается с привлечением заемных средств, после повышения ключевой ставки число покупателей недвижимости резко уменьшилось. Чтобы поддержать девелоперов и граждан, государство разработало меры поддержки для граждан — льготные программы кредитования. Инициативу проявили и застройщики, предложившие субсидировать часть процентной ставки.
Так, ГК «Садовое кольцо» сегодня предлагает приобрести жилье в кредит с беспрецедентно низкой ставкой — 0,01%. Mkset попытался найти в суперпривлекательном предложении какой-то подвох, и вот что из этого получилось.
Допустим, нам нужна двухкомнатная квартира в жилом комплексе «Tau House». Стоит она 5 152 337 рублей. По обычной ипотечной программе ставка составит 9, 9%. Первоначальный взнос – 15%, или 773 тыс. рублей. Если кредит будет оформлен на 30 лет, сумма ежемесячного платежа составит 38 125 рублей.
Теперь возьмем вариант с годовой ставкой 0,01%. Но будьте готовы к тому, что стоимость квартиры пересчитают в сторону увеличения. Мы попытались выяснить у менеджера компании, каким будет это повышение. Оказалось, что для разных квартир этот параметр может отличаться: все зависит от площади жилплощади, степени готовности квартиры и даже видовых характеристик.
Мы для своих расчетов прибавили даже 17% к стоимости, с запасом. Таким образом, выбранное нами жилье будет стоить 6 068 390рублей. Но поскольку ипотечный процент будет практически неощутимым, ежемесячный платеж составит всего 14 900 рублей. Переплата за весь срок кредитования в этом случае также будет меньше. Вывод — да, стоимость жилья будет увеличена, но бояться этого не стоит. Сама ипотека в целом, за все время кредитования, обойдется дешевле. Комфортнее будет и ежемесячный платеж. И это на весь срок кредитования — до 30 лет.
Надо отметить, что не все застройщики относятся к своим клиентам столь гуманно. Так, некоторые девелоперы готовы кредитовать под 0,01% на год или два (столько, сколько клиент живет в съемной квартире, ожидая завершения строительства дома), а затем переводят покупателей на рыночную ипотечную ставку. Но в «Tau House» условия останутся неизменными.
Важно, что участником программы от «Садового кольца» может стать любой человек, никакие льготы подтверждать не нужно.
Лимит по кредиту с субсидированной ставкой для Уфы составляет 6 млн рублей. Важное условие участия в программе — первоначальный взнос, он должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. Лимит кредитования по программе «от застройщика «ограничен 6 млн рублей. Таким образом, при первоначальном взносе в 1 млн рублей можно купить жилье стоимостью в 7 млн (квартира с одной спальней). Если увеличить сумму первоначального взноса, будут доступны и более дорогие варианты.
Аналитики считают, что рост цен на жилую недвижимость в Уфе будет продолжаться. Свой вклад в стоимость квадратного метра внесут и инфляция, и подорожавшие стройматериалы. К тому же и курсы валют могут вновь устремиться ввысь. Поэтому, если есть желание улучшить жилищные условия, не стоит ждать снижения цен. Стоит решать свои вопросы прямо сейчас, пока есть достойный выбор объектов в строящихся домах и стоимость жилплощади не так высока.
Выгодно купить квартиры «Садовое кольцо» предлагает в современном, комфортном и безопасном жилом комплексе «Tau House». Микрорайон имеет удобное географическое расположение, обладает развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. В компании предлагают разнообразные планировочные решения, а также готовы рассчитать параметры кредита и размер ежемесячного ипотечного платежа.
Группа компаний «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. Сегодня это девелопер полного цикла, компания осуществляет весь спектр работ — проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация проектов и охрана объектов. На счету у «Садового кольца» — жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Общая площадь реализованных строительных проектов группы компаний за 18 лет превышает 600 тысяч квадратных метров.