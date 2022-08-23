Городские сказки: какую историю хотят рассказать новые рекламные щиты в Уфе

Каждый город умеет рассказывать сказки — где-то разговор заводит архитектура, иной раз история вьется вокруг какого-нибудь памятника или просто знаменательного места. Кажется, что к городским мифам в Уфе добавился еще один персонаж — веселый эльф, которого можно увидеть на рекламных щитах по всему городу. Его присутствие стало заметным с минувших выходных, хотя кто знает, когда именно он поселился в нашем городе.
На картинках эльф ведет себя так, как и полагается по его потустороннему статусу: играет, танцует, хранит секрет — все-таки неслучайно в руках персонажа то и дело мелькает золотой ключик. Слегка — но далеко не полностью — приоткрывает завесу тайны QR-код, который сопровождает каждое изображение необычного гостя. Наводим камеру смартфона — и вуаля: можно послушать небольшие и очень необычные сказки.
— Никогда не верила в чудищ под диванами, — сказала Маруся Иван Иванычу.
— Запомните, моя дорогая: верить в себя крайне важно, — отметил именитый психолог и подмигнул темноте под софой.
Каждая микроистория держит в ладошках веселый парадокс, который может показаться интересным не только детям. Вот еще пример:
— А водяные правда есть? — спросила внучка Аквинта Фомича.
— Как знать, как знать, — хитро улыбнулся дед. И растёкся по лавочке.
Судя по тому, сколько щитов удалось найти нам, эльф привез в Уфу с десяток таких произведений. Все они в той или иной степени напоминают истории, которые все мы помним с детства — в каждой есть что-то неуловимо знакомое, родное.
Эльф пришел в Уфу безымянным, но на рекламных щитах можно увидеть логотип ГК «Садовое кольцо» — возможно, это они показали эльфу дорогу сюда. В принципе, нестандартный подход застройщика к рекламе городу знаком и пришелся по вкусу — пару лет назад они же запустили в Уфу большого синего кота, который хитро подмигивал горожанам с рекламных баннеров. Кот тоже был поначалу очень молчаливым — впрочем, это котикам свойственно — но этот лаконичный почерк узнаваем. Что это будет — новый жилой комплекс, торговый центр, парк? Любопытно.
Щиты с эльфом хоть и разнообразны по своему наполнению, но количество найденных изображений с эльфом к разгадке нас не привело. Очевидно, что ответ может быть только у представителей «Садового кольца». За спрос денег не берут — и мы решили узнать про эльфа из первых уст.
Директор компании по маркетингу, рекламе и PR Илья Колунов рассказал, что этого эльфа зовут Терле, приехал в Уфу он неслучайно — и это пока что все, что застройщик готов раскрыть:
— Сказки, которые можно услышать через QR-коды, были написаны специально к прибытию Терле в Уфу и во многом вдохновлены его образом. В озвучке, кстати, участвовали наши топ-менеджеры, хотя это лишь вершина айсберга — обо всем остальном мы расскажем в свое время. Одно могу сказать сейчас совершенно определенно: мы хотим подарить уфимцам сказку, добавить в жизнь немного самого обычного волшебства. Как известно, в любой сказке должна быть подсказка, и поэтому пока что мы предлагаем вам прогуляться по замечательной летней Уфе и поискать сказки юркого эльфа, в которых можно найти кое-что больше, чем просто занимательные истории.
Действительно, в одной из сказок имя эльфа звучит буквально:
— Терле-терле! — выпалила Сонечка с заднего сидения.
— Лапушка, тут нужен пульт, — сказал папа, обыскивая бардачок. И тут шлагбаум открылся.
Значит, это название нам встретится в Уфе еще не раз? А что могут рассказать другие сказки? Кажется, пора прогуляться — и внимательно смотреть по сторонам.