Горнолыжный курорт стоимостью 140 млн рублей появится в Башкирии

В компании при этом отмечают, что появление в республике горнолыжного курорта создаст в республике 35 новых рабочих мест. Сам же инвестиционный проект предусматривает под собой предусматривает создание курортной инфраструктуры для оздоровительного и семейного отдыха круглый год, что, по мнению регионального правительства, должно оказать благотворное влияние на ситуацию с внутренним туризмом в регионе.