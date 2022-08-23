Горнолыжный курорт стоимостью 140 млн рублей появится в Башкирии

Горнолыжный курорт стоимостью 140 млн рублей появится в Башкирии
Горнолыжный курорт стоимостью 140 млн рублей появится в Башкирии
Вчера, 15:50ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Первый этап строительства горнолыжного комплекса планируется завершить уже в 2023 году, сообщают гендиректор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов

В Башкирии статус приоритетного получил проект открытия горнолыжного курорта на территории Миякинского района республики. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на указ Минэкономразвития республики.

Сообщается, что порядка 140 миллионов рублей инвестиций на реализацию проекта направит компания «Альтаир», из которых 55,43 миллиона рублей затратят на первый этап строительства, котонрый в свою очередь планируется завершить уже в 2023 году.

В компании при этом отмечают, что появление в республике горнолыжного курорта создаст в республике 35 новых рабочих мест. Сам же инвестиционный проект предусматривает под собой предусматривает создание курортной инфраструктуры для оздоровительного и семейного отдыха круглый год, что, по мнению регионального правительства, должно оказать благотворное влияние на ситуацию с внутренним туризмом в регионе.

Отметим, что ранее в Уфе обсуждался инвестиционный проект смотровой башни за 150 миллионов рублей. Сообщается, что проект, презентованный в ходе инвестчаса в администрации города заслужил одобрение со стороны участников совещания.

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