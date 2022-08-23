Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, чем займётся в отпуске

Радия Хабиров опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором рассказал о планах своей четырёхдневной поездки в Узбекистан. Видео было опубликовано в соцсетях руководителя региона.
Так, по словам Хабирова, в его планы входит посещение таких городов, как Самарканд и Бухара — «туристических жемчужин Узбекистана». Глава региона также отметил, что эти места напрямую связаны с такой легендарной исторической фигурой, как Тамерлан, а также всей династией Тимуридов.
Хабиров также озвучил и основную цель своего визита — напитаться идеями, которые лягут в основу формирования Евразийского музея кочевых цивилизаций, создание которого планируется в Чишминском районе республики. Руководитель республики подчеркнул, что на территории Башкирии также есть немало мест, связанных с Тамерланом, и это историческое наследие планируется развивать в будущем.