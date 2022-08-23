Эксперт Freedom Finance Global прокомментировал подорожание газа в Европе

Как сообщает russian.rt.com, цены на газ поднялись выше $3 тыс. за 1 тыс. куб. м. По мнению аналитика, подорожание обусловлено несколькими факторами, в числе которых заявление “Газпрома” о полной остановке “Северного потока” на трое суток 31 августа – для технического обслуживания.
Однако, отметил Сергей Пигарев, рост наблюдался и раньше. С 27 июля “Газпром” сократил транзит газа в Европу по трубопроводу “Северный поток” до 20% от номинальной мощности (33 млн куб. м в сутки). Он также отметил: ЕС в ускоренном темпе наполняет хранилища газа, осуществляя закупку СПГ по “любым ценам”.
Помимо этого, считает эксперт, поддержку ценам оказывает жаркий климат, поскольку в связи с потребностью охлаждать помещения повысился расход электроэнергии. Пигарев подчеркнул, что в августе наполненность хранилищ с газом в Евросоюзе превысит 80%, а спрос со стороны генерирующих компаний достигнет сезонного минимума в сентябре. Это, заключил Пигарев, может вызвать значительную коррекцию цен в первой половине осени.