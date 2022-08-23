Эксперт Freedom Finance Global прокомментировал подорожание газа в Европе

Однако, отметил Сергей Пигарев, рост наблюдался и раньше. С 27 июля “Газпром” сократил транзит газа в Европу по трубопроводу “Северный поток” до 20% от номинальной мощности (33 млн куб. м в сутки). Он также отметил: ЕС в ускоренном темпе наполняет хранилища газа, осуществляя закупку СПГ по “любым ценам”.