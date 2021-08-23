Выплаты пенсионерам и военным обеспечат за счет дополнительных доходов бюджета

Единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, анонсированные ранее президентом РФ Владимиром Путиным, будут профинансированы за счет дополнительных доходов бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.
По словам Андрея Макарова, «в первую очередь, речь идет о пенсионерах, то есть тех людях, кто наибольшим образом пострадал от кризиса». При этом все положенные выплаты должны быть перечислены до конца этого года.
По словам первого замглавы партии «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева, «около 500 млрд рублей» понадобится только на выплаты пенсионерам, а выплаты военным будут отдельной статьей расходов.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил произвести единовременные социальные выплаты пенсионерам (по 10 тыс. руб.) и военнослужащим (по 15 тыс. руб.).