Выплаты пенсионерам и военным обеспечат за счет дополнительных доходов бюджета

Выплаты пенсионерам и военным обеспечат за счет дополнительных доходов бюджета
Выплаты пенсионерам и военным обеспечат за счет дополнительных доходов бюджета
Вчера, 17:32ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Предполагается, что около 500 млрд рублей понадобится только на выплаты пенсионерам.

Единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, анонсированные ранее президентом РФ Владимиром Путиным, будут профинансированы за счет дополнительных доходов бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

По словам Андрея Макарова, «в первую очередь, речь идет о пенсионерах, то есть тех людях, кто наибольшим образом пострадал от кризиса». При этом все положенные выплаты должны быть перечислены до конца этого года.

По словам первого замглавы партии «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева, «около 500 млрд рублей» понадобится только на выплаты пенсионерам, а выплаты военным будут отдельной статьей расходов.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил произвести единовременные социальные выплаты пенсионерам (по 10 тыс. руб.) и военнослужащим (по 15 тыс. руб.).

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