В восьми городах Башкирии ни одна жилищная компания не готова к отопительному сезону

ООО «БашРТС» сообщил, что в Уфе, Благовещенске, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Сибае, Нефтекамске, Агиделе ни одна жилищная компания не допущена к отопительному сезону по причине неудовлетворительного состояния тепловых узлов в жилых домах. Отмечается, что срок получения паспорта готовности — 15 сентября. Так, компания отмечает, что от уровня подготовки к отопительному сезону зависят и правильные начисления за отопление.
— Несвоевременное устранение замечаний, которые мы зафиксировали в актах-предписаниях, может привести к некорректной работе теплового узла и, как следствие, сказаться на величине сумм за отопление — сообщил Тимофей Дубровский, директор ООО «БашРТС».
Так, с целью хорошей подготовки к новому отопительному сезону компания советует проявить жителям домов инициативу и проконтролировать качество ремонтных работ, а также содержание общедомового имущества.
Напомним, в 2020 году жители многоквартирных домов значительно переплатили за отопление. Ситуация была настолько чрезвычайная, что перед уфимцами за необоснованные платежки извинился Радий Хабиров. Тогда «БашРТС» переложили ответственность за перетопы домов как раз на жилищные компании, утверждая, что тепло поступает в соответствии с температурным режимом на улице. Однако суд постановил, что компания «БашРТС» не соблюдала режим теплоснабжения и поставки теплоносителя с превышением температурного графика в многоквартирных домах. Известно, что теперь руководство должно произвести перерасчет и устранить все имеющиеся нарушения.