В восьми городах Башкирии ни одна жилищная компания не готова к отопительному сезону

Напомним, в 2020 году жители многоквартирных домов значительно переплатили за отопление. Ситуация была настолько чрезвычайная, что перед уфимцами за необоснованные платежки извинился Радий Хабиров. Тогда «БашРТС» переложили ответственность за перетопы домов как раз на жилищные компании, утверждая, что тепло поступает в соответствии с температурным режимом на улице. Однако суд постановил, что компания «БашРТС» не соблюдала режим теплоснабжения и поставки теплоносителя с превышением температурного графика в многоквартирных домах. Известно, что теперь руководство должно произвести перерасчет и устранить все имеющиеся нарушения.