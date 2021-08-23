В Совфеде оценили предложение о повышении разовой выплаты пенсионерам

В Совфеде оценили предложение о повышении разовой выплаты пенсионерам
В Совфеде оценили предложение о повышении разовой выплаты пенсионерам
Вчера, 15:00ОбществоФото: pixabay.com
Первый замглавы комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал предложение Владимира Путина о повышении единоразовых выплат пенсионерам.

По словам Рязанского, в текущем году пенсии были проиндексированы в среднем на одну тысячу рублей, однако инфляция «съела» эту разницу, передает iz.ru. Поэтому инициативу президента сенатор считает важной.

22 августа на встрече с членами «Единой России» Владимир Путин предложил в этом году единоразово выплатить военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей, а пенсионерам по 10 тысяч рублей.

Как отметил Рязанский, в России более 43 миллионов пенсионеров, поэтому на разовую выплату потребуется около 500 миллиардов рублей.

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