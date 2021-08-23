В Башкирии запустили флешмоб «ЭтоМогБытьЯ» после смертельного ДТП со скорой помощью

Заметим, родственница Дамира Хисамутдинова Лилия Низаева спустя несколько дней после трагедии опубликовала гневный пост на своей странице в социальной сети. Женщина обращала внимание на то, что для работы медиков не созданы подобающие условия, что и могло стать причиной трагедии, что абсолютно созвучно негодованию профсоюза медиков. Лилия Низаева в своем посте отдельно возмутилась отсутствием соболезнований от главного врача Иглинской ЦРБ Жанны Карунас, которая, по данным девушки, сейчас находится в отпуске. К тому же она сообщила, что в скором времени из Иглинской ЦРБ может уволиться еще один врач скорой помощи, что еще более негативно скажется а положении дел в больнице.