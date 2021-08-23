В Башкирии запустили флешмоб «ЭтоМогБытьЯ» после смертельного ДТП со скорой помощью

Печальным поводом для запуска флешмоба стало ДТП, в котором погибла бригада скорой помощи, 55-летний водитель кареты скорой Михаил Медведев и 26-летний врач-фельдшер Дамир Хисамутдинов. 18 августа бригада медиков Иглинской ЦРБ врезалась в КамАЗ, который стоял на обочине дороги.
22 августа стало известно о том, что активисты профсоюза медиков «Действие» провели собственное расследование обстоятельств ДТП, после чего Александр Уразбаев, председатель первичного звена «Действие» в Иглинской ЦРБ, подал заявление в прокуратуру. Заметим, что сообщение о том, что районная прокуратура взяла под контроль расследования дела, появилось еще 20 августа.
В заявлении Уразбаева предполагается, что автомобиль скорой помощи марки «Фиат», который и попал в ДТП, был технически непригоден для нахождения в отделении скорой помощи и не мог отвечать требованиям безопасности для автомобилей скорой медицинской помощи. В заявлении также сказано, что медиками уже неоднократно поднимался и вопрос о недоукомплектованности персоналом штата отделения скорой помощи Иглинской ЦРБ.
Также речь велась и о недостаточном количестве бригад скорой помощи, а также о нарушении нормативов. Данные тезисы Уразбаев в своем обращении в прокуратуру дополнил конкретными фактами, указывающими на это.
Заметим, родственница Дамира Хисамутдинова Лилия Низаева спустя несколько дней после трагедии опубликовала гневный пост на своей странице в социальной сети. Женщина обращала внимание на то, что для работы медиков не созданы подобающие условия, что и могло стать причиной трагедии, что абсолютно созвучно негодованию профсоюза медиков. Лилия Низаева в своем посте отдельно возмутилась отсутствием соболезнований от главного врача Иглинской ЦРБ Жанны Карунас, которая, по данным девушки, сейчас находится в отпуске. К тому же она сообщила, что в скором времени из Иглинской ЦРБ может уволиться еще один врач скорой помощи, что еще более негативно скажется а положении дел в больнице.
Флешмоб Профсоюза «Действие» «ЭтоМогБытьЯ» уже стартовал. Медики из учреждений по всей республики выкладывают видео, в которых объясняют, почему каждый из них находится в опасности на рабочем месте. Этими видео профсоюз также выражает поддержку родным и близким погибших медиков и чтит память коллег.