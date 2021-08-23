Спикер парламента Карелии Шандалович посетил компании-резиденты арктической зоны

Так, в регионе скоро запустится завод «Беломорский щебень». Руководство предприятия отметило, что проект был реализован благодаря мерам поддержки для арктических резидентов, передает karelinform.ru.
Еще одно производство — «Беломорский хлеб». Здесь уже стоит необходимое оборудование и подходят к концу ремонтные работы. На заводе создано около 40 рабочих мест.
Как отметил Элиссан Шандалович, парламент совместно с правительством Карелии ведет последовательную работу по настройке регионального инвестиционного законодательства. Например, введены льготы для резидентов Арктической зоны. В частности, это нулевая ставка налога на имущество, налога на прибыль и другие меры поддержки. Очень важно знать, как работают принимаемые законы.
«Наш «арктический закон» работает! Мы видим, что инвесторы заинтересованы размещать свои производства, начинать бизнес в арктических районах Карелии», - заявил спикер парламента. По его словам, преференции хорошо отразятся на социальном и экономическом развитии севера республики.
По данным минэкономразвития Карелии, с августа 2020 года на территорию Беломорского района привлечено пять резидентов Арктической зоны. Они реализуют инвестпроекты на общую сумму 593,4 миллиона рублей и планируют создать 159 рабочих мест.