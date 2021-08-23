Спикер парламента Карелии Шандалович посетил компании-резиденты арктической зоны

Спикер парламента Карелии Шандалович посетил компании-резиденты арктической зоны
Спикер парламента Карелии Шандалович посетил компании-резиденты арктической зоны
Вчера, 17:43ОбществоФото: фрагмент видео
Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович во время рабочего визита в Беломорский район посетил предприятия, получившие статус резидента Арктической зоны.

Так, в регионе скоро запустится завод «Беломорский щебень». Руководство предприятия отметило, что проект был реализован благодаря мерам поддержки для арктических резидентов, передает karelinform.ru.

Еще одно производство — «Беломорский хлеб». Здесь уже стоит необходимое оборудование и подходят к концу ремонтные работы. На заводе создано около 40 рабочих мест.

Как отметил Элиссан Шандалович, парламент совместно с правительством Карелии ведет последовательную работу по настройке регионального инвестиционного законодательства. Например, введены льготы для резидентов Арктической зоны. В частности, это нулевая ставка налога на имущество, налога на прибыль и другие меры поддержки. Очень важно знать, как работают принимаемые законы.

«Наш «арктический закон» работает! Мы видим, что инвесторы заинтересованы размещать свои производства, начинать бизнес в арктических районах Карелии», - заявил спикер парламента. По его словам, преференции хорошо отразятся на социальном и экономическом развитии севера республики.

По данным минэкономразвития Карелии, с августа 2020 года на территорию Беломорского района привлечено пять резидентов Арктической зоны. Они реализуют инвестпроекты на общую сумму 593,4 миллиона рублей и планируют создать 159 рабочих мест.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы