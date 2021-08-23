Спикер парламента Карелии Шандалович посетил компании-резиденты арктической зоны

Как отметил Элиссан Шандалович, парламент совместно с правительством Карелии ведет последовательную работу по настройке регионального инвестиционного законодательства. Например, введены льготы для резидентов Арктической зоны. В частности, это нулевая ставка налога на имущество, налога на прибыль и другие меры поддержки. Очень важно знать, как работают принимаемые законы.