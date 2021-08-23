Россия может задохнуться в отходах к 2030 году

В Greenpeace спрогнозировали мусорный коллапс в России через девять лет. Если не ввести ответственность бизнеса за утилизацию мусора, то в стране не останется места для захоронения отходов.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов рассказал, что в России ежегодный прирост мусора составляет более двух процентов. Если три года назад на свалки вывозили 65 миллионов тонн отходов, то, по оценкам Счетной палаты, к 2050 году этот показатель вырастет до 108 миллионов тонн, передает kp.ru. Исмаилов подчеркнул, что если Россия к 2050 году продолжит вывозить на свалки более 90% отходов и не наложит ответственность за мусор на производителей, то площадь свалок будет соизмерима с территорией некоторых государств. С 2022 года в России вводят механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию их товаров и упаковки. Подобная система работает во многих странах, в частности в Германии, где производители обязаны утилизировать 90-100% изготовленного ими пластика. В Японии это число составляет 45%, а в России сегодня - порядка семи процентов. По данным Всемирного банка, во всем мире наблюдается прирост населения и ускорение урбанизации, что может привести к увеличению отходов на 70% в течение ближайших 30 лет. Отмечается, что в последние годы граждане России демонстрируют готовность сортировать свои отходы. Однако без мощностей по переработке это не имеет никакого смысла, считает руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик. “Трансформация линейной российской экономики в экономику замкнутого цикла может растянуться на долгие годы, если мы будем концентрироваться на раздельном сборе ТКО, но при этом не совершим рывок по введению стопроцентной расширенной ответственности производителей”, - заявила она. Компании, которые войдут в специальный реестр, смогут либо утилизировать отходы собственными силами, либо платить экосбор, который пойдет на создание новых перерабатывающих предприятий. По мнению зампреда комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Натальи Беляевой, производителям, скорее всего, не понравится введение экосбора, но это позволит создать качественную инфраструктуру. “Экосбор - не самоцель РОП, а лишь его инструмент стимулирования”, - подчеркнула она.

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