Ритуальное агентство с незапятнанной репутацией и разумными тарифами

Отдав таким образом почести, мы испытаем хотя бы небольшое облегчение. В памяти людей, прибывших проститься с усопшим, навсегда останется торжественное, красиво оформленное мероприятие, со всеми полагающимися атрибутами и аксессуарами. Справиться с такой задачей по силам ООО «Городской ритуальной службе» хорошо знакомой жителям Минска. Компания выгодно выделяется на фоне конкурирующих структур, предлагая отличный сервис по невысоким тарифам.
Профессионализм в мелочах
При первом знакомстве с работой представителей агентства становится заметно, что они берут на себя решение всего спектра задач подготовительного этапа. Заказчикам совершенно не стоит переживать по поводу подготовки процессии. Им надо лишь высказать собственные пожелания, видение мероприятия. Впечатляющие возможности компании представим в виде компактного списка:
Здесь по первому требованию готовы предоставить индивидуального распорядителя. На практике это означает, что за родственниками усопшего закрепляется персональный сотрудник.
Специалист приходит по месту жительства заявителя. Дома близким умершего значительно легче, проще обсуждать план церемонии, предстоящей в ближайшее время.
Агент занимается приглашением, обсуждением важных нюансов со специалистом в сфере бальзамирования.
На распорядителе лежит задача по доставке почившего в морг.
Не остается без внимания и гардероб покойного.
При участии близких подбираются вещи. После обсуждения предпочтений клиентов по месту захоронения, сотрудник агентства берется за подбор и своевременную копку выбранного участка.
Помнит специалист о необходимости общения с представителем транспортной фирмы. Он заблаговременно оговаривает необходимость прибытия катафалка, пассажирского транспорта.
Бывает, что что тело обнаруживают лишь спустя долгое время после наступления смерти. В таком случае, приглашается подготовленная бригада для проведения дезинфекции жилого помещения.
Организация отпевания
Надо сказать, что в сферу предоставляемых услуг входит и сотрудничество со священнослужителями. Об этом достаточно подробно сказано на страницах https://ritual.by/, расписан буквально каждый шаг отпевания. Эта деталь красноречиво говорит об ответственном подходе руководства агентства к обслуживанию клиентов. Близким умерших нет необходимости заниматься поиском, приглашением священнослужителей. Даже эти вопросы берется решать индивидуальный агент, закрепляемый за каждым заказчиком.