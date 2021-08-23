«Нужно понять мнение уфимцев»: Радий Хабиров рассказал о подготовке к 450-летию Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что подготовка к 450-летию Уфы должна проходить с участием самих горожан. Об этом он сообщил на оперативном совещании сегодня, 23 августа.

— В планах правительства есть определённое видение, что мы хотим сделать у 450-летнию Уфы, но все это видение в рамках наших буквально нескольких десятков человек. Мы с вами не посоветовались с уфимцами, а вдруг уфимцы хотят по-другому это все видеть. Вдруг уфимцы скажут: «Отстаньте от нас, ничего мы не хотим» или «Сделайте нам не то, что вы предлагаете». Нужно внимательно понять мнение уфимцев, — отметил Хабиров. Хабиров поручил руководителю администрации главы республики Александру Сидякину продумать механизмы, которые помогут понять, как уфимцы хотят видеть город к юбилею. Кроме того, глава региона подчеркнул, что уфимцев необходимо вовлечь в работу по подготовке к празднику: организовать общественный контроль, узнавать мнение горожан, предоставлять им выбор при благоустройстве, строительстве объектов. — Если мы это сделаем в отрыве от мнения уфимцев, это будет неправильно, — добавил Хабиров. Напомним, глава республики подписал указ о праздновании 450-летия столицы в феврале. Юбилей Уфа будет праздновать в 2024 году. Для подготовки к юбилею был создан республиканский организационный совет. Совместно с администрацией Уфы будет разработан план мероприятий и проектные офисы. В рамках подготовки к празднику в городе благоустраивают территории и ремонтируют дороги. Также в городе построят множество новых объектов.

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