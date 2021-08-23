Путин: все обещания «Единой России» должны быть реализуемы

Владимир Путин назвал народную программу живым документом, который должен гибко реагировать на все происходящее в стране и за рубежом. Он подчеркнул, что при составлении программы не должно быть ничего упущено из того, что говорилось на июньском съезде партии, пишет nashgorod.ru.
Президент высоко оценил деятельность «Единой России». Он отметил, что во многом благодаря деятельности партии России удалось пройти период пандемии лучше, чем в других странах. В частности, это стало возможным из-за введения мер социальной поддержки для россиян.
В ходе встречи российский лидер объявил о новых единовременных выплатах. Одна из них касается военнослужащих — им будет выплачено единовременное пособие по итогам года. Средний размер выплаты составит порядка 15 тысяч рублей. Другую выплату, в размере 10 тысяч рублей, получат все российские пенсионеры. По поручению президента эти вопросы будут проработаны правительством и представителями ЕР.
Одним из приоритетных вопросов народной программы станет улучшение благосостояния населения. Так, по инициативе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу будет реализован проект развития Ангаро-Енисейского округа и Сибири. Это предложение получило поддержку у президента, который отметил, что на реализацию проекта уже выделены необходимые средства.
Кроме этого, в народную программу включены предложения по модернизации систем образования и здравоохранения. В частности, о создании школ нового стандарта рассказала сопредседатель ОНФ Елена Шмелева. Она отметила, что российские школы будут обновлены не только по форме, но и по содержанию.
Также в программу включен проект социального казначейства. Его реализация поможет упростить для населения получение льгот и выплат.
Как сообщает сайт «Единая Россия», в завершение встречи президент России поблагодарил представителей партии за работу и пожелал удачи в дальнейшей деятельности. Он подчеркнул, что все проекты ЕР должны быть реализуемы и продуманы, чтобы приносить людям максимальную пользу.