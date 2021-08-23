Прокуратура обратила внимание на жалобу матери о поборах в уфимской школе

Напомним, что тема поборов в школе не раз возникала в Башкирии. Так, осенью прошлого года родительский комитет уфимской школы № 105 ополчился на отца первоклассницы за отказ сдавать деньги на новый проектор. Известно, что прокуратура также проводила проверку по данному сообщению. Похожий случай произошел уже в марте текущего года, когда уфимец рассказал, что в лицее № 5, где обучается его сын, собирают по 1500 рублей с класса на подарок директору и на 8 марта. Сообщается, что после огласки на мальчика в школе оказывается давление со стороны преподавательского состава.