Прокуратура обратила внимание на жалобу матери о поборах в уфимской школе

Как сообщает прокуратура Башкирии, в уфимской школе № 26 ведомство организовало проверку учреждения — соблюдаются ли руководством законы об образовании и благотворительной деятельности.
Известно, что на странице в социальной сети Радия Хабирова мама первоклассника выразила свое недовольство о сборе средств в поддержку благотворительных фондов. Так, изначально собранная сумма должна была пойти на покупку цветов к 1 сентября, однако в школе предложили альтернативный вариант. Как отмечает родительница, благотворительность — дело добровольное, а у нее лично нет такой возможности.
Напомним, что тема поборов в школе не раз возникала в Башкирии. Так, осенью прошлого года родительский комитет уфимской школы № 105 ополчился на отца первоклассницы за отказ сдавать деньги на новый проектор. Известно, что прокуратура также проводила проверку по данному сообщению. Похожий случай произошел уже в марте текущего года, когда уфимец рассказал, что в лицее № 5, где обучается его сын, собирают по 1500 рублей с класса на подарок директору и на 8 марта. Сообщается, что после огласки на мальчика в школе оказывается давление со стороны преподавательского состава.